Prinz Harry und Meghan bleiben während Trauerzeit in England

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) werden mit den Royals trauern. Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bewegt seit Donnerstagabend die ganze Welt. Auch innerhalb der Königsfamilie hat ihr Ableben einiges ausgelöst. Ihre zerstrittenen Enkel Prinz William (40) und Harry zeigten sich nach langer Zeit endlich wieder Seite an Seite. Im Land herrscht bis sieben Tage nach der Beerdigung am 19. September nun offiziell Trauerzeit. Diese werden auch Harry und Meghan noch in England verbringen, anstatt in die USA zurückzukehren.

Wie unter anderem Hello! berichtet, wurde offiziell bestätigt, dass das Paar bis zum Begräbnis der Queen im vereinten Königreich verweilen wird. Somit werden Harry und Meghan noch bis zum 26. September in England bleiben. Laut The Telegraph überlegen die beiden sogar, ob ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) aus den USA zu ihnen nach Großbritannien gebracht werden sollen. Immerhin sind die Kleinen nun schon seit über einer Woche von ihren Eltern getrennt. Zuvor waren die Aussteiger-Royals zu Besuch in Deutschland.

Schloss Windsor nun ohne seine Großmutter zu erleben, fällt Harry merklich schwer. In einem Gespräch mit den Bürgern, das in einem Video von The Sun zu hören ist, merkte der 37-Jährige an: "Es ist ein einsamer Ort da oben, jetzt, da sie nicht mehr da ist. Wenn sie einen Raum betreten hat, konnte man ihre Präsenz deutlich spüren."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor im September 2022

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de