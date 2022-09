Harry und Meghan zeigen sich vereint mit William und Kate

Sie sind durch die Trauer wieder vereint. Am Donnerstagnachmittag erschütterte die Nachricht vom Ableben der Queen (✝96) die ganze Welt. Während sich König Charles III. (73) und seine Ehefrau Camilla (75) bereits am Freitag das Blumenmeer vor dem Buckingham Palace ansahen und sich bei dem Volk für sein Mitgefühl bedankten, zeigen sich nun auch die Enkel der Queen der Öffentlichkeit: Prinz William (40) und Kate (40) schauen sich gemeinsam mit Prinz Harry (37) und Meghan (41) die Blumen vor Schloss Windsor an.

Wie in dem Livestream von BBC zu sehen ist, kamen die beiden Brüder gemeinsam mit ihren Ehefrauen bei Schloss Windsor an. Dort warfen sie einen Blick auf das Blumenmeer, dass das trauernde Volk vor dem Palast abgelegt hat. Inzwischen begaben sich die beiden Paare zu den Menschen, die vor dem Schloss warteten und nehmen die Beleidsbekundungen entgegen. Sowohl Harry und Meghan als auch William und Kate tragen zu diesem Anlass schwarze Kleidung.

Es ist das erste Mal seit dem Tod der Königin, dass sich die beiden Brüder gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen. Während die Geschwister mit ihren Frauen die Blumen begutachteten, herrschte Stille vor dem Schloss. Erst nachdem sie sich dem Volk zugewendet hatten, brach dieses in Jubel aus und empfing sie mit Applaus.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de