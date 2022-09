So emotional war die letzte Weihnachtsansprache der Queen

Queen Elizabeth II. (✝96) hielt zeit ihres Lebens zahlreiche emotionale Reden, doch diese war ganz besonders. Im vergangenen Jahr starb Prinz Philip (✝99), der geliebte Ehemann der Queen. Nun folgte ihm die britische Monarchin: Sie starb am Donnerstag friedlich auf Schloss Balmoral. Ein Anlass, auf das ereignisreiche Leben und die großen Ansprachen der Queen zurückzublicken: Besonders die letzte Weihnachtsrede von Queen Elizabeth wird wohl lange erinnert werden.

Im Dezember 2021 nahm sich Ihre Majestät die Zeit, ein paar Worte an das Volk zu richten. Der vorherige Schmerz des Verlusts ihres Ehemanns saß damals noch tief. "Obwohl es für viele eine Zeit des Glücks und der guten Laune ist, kann Weihnachten für diejenigen, die einen geliebten Menschen verloren haben, schwer sein. Besonders in diesem Jahr verstehe ich, warum", gab sie ehrlich zu. Während der aufgezeichneten Rede stand neben der Queen ein Foto von ihr und Prinz Philip.

Weiter schwärmte sie von ihrem verstorbenen Gatten in den höchsten Tönen. "Sein Sinn für den Dienst am Nächsten, seine intellektuelle Neugier und seine Fähigkeit, aus jeder Situation Spaß herauszuholen – all das war unbezwingbar", führte sie aus und betonte, dass sie ihn gerade bei dem anstehenden Fest mit der Familie sehr vermisse.

Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrer Weihnachtsansprache 2017

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de