So geht's "Prince Charming"-Star Alex Schäfer mit Freund Nik

Vor ein paar Monaten hat Alexander Schäfer (32) eine tolle Neuigkeit aus seinem Privatleben mit seinen Fans geteilt! Der Prince Charming aus der zweiten Staffel hat nämlich seine neue Beziehung öffentlich gemacht: In seinem Freund Nik hat der Frankfurter die große Liebe gefunden. Aber wie läuft es denn im Moment bei den beiden? Im Promiflash-Interview gab Alex jetzt ein Update in Sachen Liebe!

Promiflash traf Alex im Rahmen der Fashion Week bei der Lascana-Show in Berlin – und dort gewährte er einen neuen Einblick in seine Beziehung. "Mir geht es sehr, sehr gut. Nik ist hier auf der Fashion Week auch mit dabei", berichtete der Hottie total happy und schwärmte: "Wir sind glücklich." Über den roten Teppich liefen die beiden an diesem Abend allerdings nicht gemeinsam.

Alex und Nik seien zudem auch total froh, dass sie sich dazu entschieden haben, ihre Liebe mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Es ist einfach wesentlich leichter, durch den Alltag zu gehen und dazu zu stehen und zu zeigen, wen man liebt", betonte der Influencer abschließend.

Alexander Schäfer, TV-Bekanntheit

Alexander Schäfer mit seinem Partner Nik

Alexander Schäfer im September 2019 auf Mallorca

