Er hat tolle News für seine Fans! Alexander Schäfer (31) begeisterte vor zwei Jahren viele TV-Zuschauer: In der zweiten Staffel von Prince Charming suchte der Beau im Fernsehen nach der großen Liebe. Im großen Finale der Flirtshow entschied sich Alex für Lauritz Hofmann – die Liaison war allerdings nur von kurzer Dauer. Jetzt stellt der ehemalige Krawattenverteiler einen neuen Mann an seiner Seite vor: Alex ist nämlich frisch verliebt!

Auf Instagram teilte der 31-Jährige nun nämlich ein Video, das ihn mit seinem Liebsten am Strand zeigt. Verliebt gehen Nik und er Hand in Hand am Flutsaum entlang – der Himmel von der untergehenden Sonne romantisch in Szene gesetzt. "Versteckt euch nicht vor der Liebe", gab Alex seinen Fans unter dem Beitrag, garniert mit einem orangefarbenen Herz-Emoji, mit auf den Weg.

Fans und Weggefährten freuten sich wahnsinnig über Alex' niedlichen Post. "Die Süßesten", schrieb ein User unter den Clip. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis und Glückwünschen. Unter den Gratulanten fanden sich auch Cheyenne Pahde (27) und Martin Angelo (28).

Alexander Schäfer, Ex-"Prince Charming"-Casanova

Nik, der Freund von Alexander Schäfer im Mai 2022

Alexander Schäfer, "Prince Charming" 2020

