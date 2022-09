So soll Prinz Louis auf den Tod seiner Uroma reagiert haben

Wer hätte gedacht, dass der kleine Prinz Louis (4) so reagiert? Am Donnerstagabend gab das britische Königshaus den Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) bekannt. Bereits zuvor wurde die royale Familie über das Ableben der Monarchin in Kenntnis gesetzt. Prinzessin Kate (40) musste daraufhin ihren drei Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis beibringen, dass ihre Uroma nicht mehr am Leben ist. Doch wie reagierte ihr jüngster Spross Louis auf diese traurige Nachricht?

Ein Insider, der am Freitagnachmittag vor dem Schloss Windsor die Prinzessin sah, berichtete Hello!, dass sie Kindern erzählt haben soll, was ihr Vierjähriger gesagt hat. So habe Louis sich mit einer schönen Vorstellung über den Tod seiner Uroma hinweggetröstet. "Louis sagte 'Wenigstens ist Uroma jetzt bei Uropa'", soll Kate ausgeplaudert haben.

Aber wie hat die 40-Jährige ihren Kindern überhaupt die Nachricht vom Tod der Queen überbracht? Wie eine Quelle Closer verriet, habe die Dreifachmama ihren Nachwuchs direkt in Kenntnis gesetzt und erzählte, dass Queen Elizabeth nun mit Prinz Philip (✝99) im Himmel ist. "Es gab viele Tränen und Umarmungen und natürlich sind die Kinder erschüttert", teilte der Informant mit.

Anzeige

Getty Images Cambridges auf dem Balkon des Buckingham Palace

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate lächeln 2022

Anzeige

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de