Wie hat der ESC-Gewinn Pop-Ikone Conchita Wurst verändert?

Conchita Wursts (33) Leben wurde auf den Kopf gestellt. Ihr Sieg beim Eurovision Song Contest katapultierte die "Rise Like a Phoenix"-Interpretin 2014 im internationalen Musikbusiness nach ganz oben. Seither hat sie Millionen Menschen durch ihre Touren um die Welt begeistert und dadurch ordentlich die Kasse aufgefüllt. Seit dem ESC sind stolze acht Jahre vergangen. Was hat der Sieg damals mit Conchita gemacht? Jetzt lässt sie die Zeit danach Revue passieren.

Im Interview mit der Bild antwortet Conchita auf die Frage, wie es ihr nach dem ESC-Sieg ergangen ist: "Ich habe zu dieser Frage überhaupt keine Emotionen." Sie offenbart, dass sie sich nach ihrem großen Erfolg beim ESC vom Wesen her nicht wesentlich verändert habe. "Ich kann nicht anders. Ich bin so, ich habe keine andere Wahl. Ich bin, wie ich bin", meinte die 33-Jährige. Es seien ihre Freunde und ihre Familie gewesen, die sie in ihrem Leben nachhaltig geprägt haben, daher habe der ESC-Gewinn sie von der Person her nicht großartig verändert.

Obwohl sich Conchita selbst nicht veränderte, so änderten sich doch ihre Lebensumstände drastisch. Inzwischen ist sie als erfolgreiche Sängerin aus der Öffentlichkeit nicht wegzudenken Seit Anfang diesen Monats ist sie sogar mit ihrer eigenen Musikshow "Music Impossible" im ZDF als Moderatorin unterwegs. In der ersten Folge traten Schlagersängerin Marianne Rosenberg (67) und Rapper Eko Fresh (39) gegeneinander an. Sie performten jeweils ein eigenes Lied, das sie im Stil des anderen präsentierten.

Getty Images Sängerin Conchita Wurst

Getty Images Conchita Wurst bei der Goldenen Kamera in Hamburg im Februar 2018

Instagram / conchitawurst Sängerin Conchita Wurst

