Die neue Talentshow "The Tribute" sucht die beste Coverband!

Neue Musik für die Ohren der Free-TV-Zuschauer! Nächstes Jahr wird im deutschen Fernsehen eine neue großartige Talentshow erstmals starten: "The Tribute - Die Show der Musiklegenden". Das musikalische Format ist inspiriert durch das bekannte niederländische Original "The Tribute - Battle of the Bands", bei dem Cover-Gruppen im Wettbewerb gegeneinander antreten. In der Sendung sucht eine prominente Jury nach der besten Coverband. Das sind die ersten Details zu "The Tribute"!

Das neue Musikshow-Highlight wird auf Sat.1 gezeigt und von dem The Masked Singer-Host Matthias Opdenhövel (53) moderiert, wie Presseportal berichtet. Das musikalische Spektakel wird von keinen geringeren als den Berühmtheiten Yvonne Catterfeld (44), Conchita Wurst (35) und Bertram Engel bewertet. Zusammen wollen sie herausfinden, welche der Musikgruppen großen Legenden wie Robbie Williams (49) oder auch Queen am nächsten kommen.

Beurteilt werden die Teilnehmer nach ihrer Stimme, der Performance und dem Sound. Die Newcomer-Band, die die Juroren und das Studiopublikum bis zum Ende überzeugen kann, wird zum Sieger gekürt. Und bekommt zudem die Chance, auf einem Livekonzert in einer großen Arena aufzutreten.

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

Getty Images Conchita Wurst, 2017 auf der GLOW

