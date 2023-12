Mit Rea Garvey: Unser ESC-Star wird in Talentshow gefunden!

Wer wird uns vertreten? Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr wieder in Schweden stattfinden. Sängerin Loreen (40) konnte die gläserne Trophäe und den Sieg 2023 tatsächlich zum zweiten Mal mit nach Hause nehmen. In Malmö werden die zahlreichen Musiker, die ihre Länder vertreten, beim großen Musikspektakel gegeneinander antreten. Wer für Deutschland ins Rennen zieht, wird auch schon bald entschieden!

Wie unter anderem Presseportal nun mitteilt, wird es wieder eine Show geben, in der wir unseren Star finden werden! Und keine Geringeren als die einstige ESC-Gewinnerin Conchita Wurst (35) und Superstar Rea Garvey (50) werden die Talente auf dieser spannenden Reise begleiten. Am 25. Januar beginnt die Docutainment-Serie namens "Ich will zum ESC!" – hier werden die Kandidaten für das große Finale im Februar gesucht.

Zunächst arbeiten die beiden erfahrenen Musiker mit den Teilnehmern und bereiten sie bestmöglich vor. Doch dann liegt es in der Hand der Zuschauer. Am 8. Februar entscheiden die Fans per Voting, wer beim "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" dabei sein darf. Das Finale wird dann in Berlin live am 16. Februar stattfinden.

Getty Images Loreen bei einer Pressekonferenz zum ESC-Sieg 2023

Getty Images Sängerin Conchita Wurst

Getty Images Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2022

