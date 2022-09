Wünscht sich "Take Me Out"-Star Svenja noch weitere Kinder?

Will Svenja Theißen eigentlich noch mehr Kids? Die Hamburgerin lernte ihren Partner Steve in dem TV-Format Take Me Out kennen und verliebte sich in ihn. Mittlerweile gehen die zwei Turteltauben bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Januar wurden die beiden sogar Eltern. Nach ihrer Tochter Zoe durfte die Influencerin ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Liebsten begrüßen – einen Sohn namens Fin. Doch ist die Familienplanung des Paares damit nun abgeschlossen? Das verriet Svenja jetzt Promiflash.

Promiflash traf die Beauty auf dem Blogger-Event Mates Date im Rahmen der Berliner Fashion Week. Dabei sprach sie ganz offen darüber, ob sie ihre Familie noch weiter vergrößern will. "Wir haben gesagt, bei zwei bleibt es – leider", gab Svenja preis. Ihr Partner wünsche sich keinen weiteren Nachwuchs mehr – und diese Entscheidung akzeptiere sie natürlich: "Wir haben zwei gesunde Kinder und so soll es tatsächlich erst einmal sein."

Doch wie steht es ansonsten um die Zukunftsplanung des Paares? Im Interview verriet die Bloggerin, dass sie sich nach fünf gemeinsamen Jahren auch langsam einen Antrag von ihrem Steve wünscht. "Ich finde, man könnte das Ganze jetzt mal abrunden. Wir haben zwei Kinder, wir haben ein Haus", hielt Svenja fest.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve, "Take Me Out"-Traumpaar

Instagram / mrs.tollpatschig "Take Me Out"-Bekanntheit Svenja Theißen mit ihrer Tochter Zoe

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, "Take Me Out"-Traumpaar

