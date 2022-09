Brief von Queen Elizabeth II. darf erst 2085 geöffnet werden

Was hat Queen Elizabeth II. (✝96) in diesem geheimen Brief geschrieben? Am Donnerstag machten traurige Nachrichten die Runde: Elizabeth ist in ihrem Schloss in Schottland friedlich gestorben. 70 Jahre war sie das britische Königsoberhaupt und nahm somit am längsten in der Geschichte der englischen Königsfamilie diesen Platz ein. Ein Geheimnis der Queen wird allerdings erst in 63 Jahre in der Zukunft gelüftet werden.

Wie Mirror berichtet, soll die Queen 1986 im Rahmen ihres Australien-Aufenthalts einen Brief an den Bürgermeister von Sydney geschrieben und sich darin an die Bürger der Stadt gewendet haben. Genau wissen kann das allerdings niemand, denn: Die Nachricht soll bis 2085 geheim gehalten werden. "Grüße. An einem geeigneten, von Ihnen auszuwählenden Tag im Jahr 2085 öffnen Sie bitte diesen Umschlag und übermitteln den Bürgern von Sydney meine Botschaft an sie", soll die Queen nur als Notiz dazu geschrieben haben.

Das handgeschriebene Dokument soll wohl so geheim sein, dass nicht einmal ihre Angestellten davon wissen durften. Angeblich geht es darin aber um die Restaurierung des Marktplatzes im Jahre 1986. Warum der Brief allerdings erst in so ferner Zukunft geöffnet werden darf, ist immer noch unklar.

Getty Images Queen Elizabeth II., März 1986 in Australien

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2022 in England

Getty Images Queen Elizabeth II., Juli 2010

