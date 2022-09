Die Queen brach das königliche Protokoll für Prinz Harry

Für ihre Enkel tat sie alles. Am Donnerstag ist Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich verstorben. Besonders für ihre Familie ist das ein schwerer Verlust. Die Regentin hatte immer eine enge Beziehung zu all ihren Enkeln und Urenkeln. Ein Bruch des königlichen Protokolls für Herzogin Meghan (41) sprach allerdings dafür, dass Prinz Harry (37) – wie eh heimlich gemunkelt wurde – ihr Lieblingsenkel gewesen sein könnte.

Wie Mirror berichtet, reisten kurz nach der Verlobung des Paares im Jahr 2017 alle Royals zu ihrem jährlichen Weihnachtsurlaub nach Sandringham. Meghan, die zu dieser Zeit im Vereinigten Königreich lebte, hätte jedoch nicht auf der Gästeliste stehen dürfen – da es königlichen Partnern normalerweise nicht erlaubt ist, teilzunehmen, bevor sie nicht offiziell in die Familie eingeheiratet haben. Die Queen beschloss allerdings, diese Regel zu brechen und die Verlobte ihres Enkels einzuladen, um ihr vor ihrer Hochzeit einen ersten Einblick in das königliche Leben zu geben.

"Aber wie so oft in Familien, war ihre Beziehung zu ihren Enkeln sehr viel entspannter als zu ihren Kindern. Das galt ganz sicher für die Beziehung zu ihrem Erstgeborenen, Prinz Charles, und seinen Söhnen William und Harry", erklärte Royal-Expertin Penny Junor Mail on Sunday. "Sie hatte eine bezaubernde Beziehung zu all ihren Enkeln und sogar Urenkeln und mochte sie alle sehr – aber für William und Harry hatte sie einen besonderen Platz in ihrem Herzen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry, Mai 2015

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2018

