Geschwollene Finger: Hat Charles gesundheiltiche Probleme?

Wie steht es um die Gesundheit von König Charles III. (73)? Der Monarch sieht sich aktuell einigen Veränderungen entgegen – nach dem Tod von Queen Elizabeth (✝96) wurde er zum König des Vereinigten Königreichs ernannt. In den vergangenen Tagen trat der Royal vor die Öffentlichkeit und hielt bereits seine erste Rede als Staatsoberhaupt. Doch ist Charles fit genug, um seine neue Rolle ausführen zu können?

Radar Online berichtet, dass das Wohlbefinden des 73-Jährigen momentan ganz besonders mit wachsamen Augen verfolgt wird. Es ist bekannt, dass der Vater von Prinz William (40) und Prinz Harry (37) seit einigen Jahren unter geschwollenen Händen leidet. Ein britischer Arzt ist überzeugt, dass der Zustand eine Alterserscheinung oder Wassereinlagerungen sind. "Ein Ödem ist ein Zustand, bei dem der Körper beginnt, Flüssigkeit in den Gliedmaßen einzulagern, normalerweise in den Beinen und Knöcheln, aber auch in den Fingern, wodurch diese anschwellen", erklärte Dr. Gareth Nye.

Der Mediziner hält auch eine weitere Diagnose nicht für ausgeschlossen: "Arthritis ist eine weitere häufige Erkrankung der über 60-Jährigen. Die Finger werden in der Regel steif, schmerzhaft und geschwollen, und obwohl Medikamente gegen die Schmerzen helfen können, kann die Schwellung bestehen bleiben", fügte Gareth hinzu.

Getty Images König Charles III. im September 2022

Getty Images König Charles bei einem Empfang im Buckingham Palace im September 2022

Getty Images König Charles III. vor dem Buckingham Palace im September 2022

