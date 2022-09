König Charles und Camilla ziehen nicht in Buckingham-Palast

König Charles III. (73) und Königsgemahlin Camilla (75) packen wohl nicht ihre Koffer. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) gab es einige Umstellungen für den ältesten Sohn und seine Frau: Sie übernehmen nun die Aufgaben von der ehemaligen Königin und ihrem Mann Prinz Philip (✝99). Allerdings war bisher noch unklar, ob die beiden daher auch in den Buckingham Palace ziehen werden. Charles und Camilla gaben nun aber bekannt, dass sie vorerst in Clarence House wohnen bleiben.

Charles zog als Thronfolger 2003 in das Clarence House ein, das sich in London befindet und ein Teil des St. James Palace ist. Gemeinsam mit seiner Frau Camilla habe er das Anwesen ganz nach ihren Wünschen gestaltet, weshalb die beiden laut Spiegel das Gebäude sehr mögen. Ist das der einzige Grund, weshalb die beiden nun den Einzug in den Buckingham Palace ablehnten? Das Ehepaar hat sich auch wegen der Bauarbeiten an dem Palast gegen einen Umzug entschieden. Wenn diese aber beendet worden sind, könnte sich das Königspaar schon vorstellen, den Buckingham-Palast ihren Wohnort nennen zu dürfen. Wann die Umbauarbeiten dort genau abgeschlossen sein werden, ist jedoch noch unklar.

Der neue König hat momentan wahrscheinlich auch nicht den Kopf dafür, sich um seinen Wohnort Gedanken zu machen: Heute findet die Trauerprozession von der Queen statt. Der Leichnam der einstigen Königin wird dabei in die St. Giles' Cathedral gefahren, während Charles und andere Mitglieder der Königsfamilie hinterherlaufen. Nach dem Gottesdienst werden die Royals eine Mahnwache abhalten, bevor sich die Bevölkerung von der einstigen britischen Monarchin verabschieden kann.

