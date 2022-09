Am vierten Tag nach dem Tod der Queen: Das passiert heute

Auch heute passiert wieder viel rund um den neuen König Charles III. (73) und seine verstorbene Mutter. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) am 8. September steht das Vereinigte Königreich Kopf. Bis zu ihrer Beerdigung in einer Woche wird ein genau getakteter Zeitplan abgehalten, der unter anderem Charles' erste Amtshandlungen und die letzte Reise der Queen beinhaltet. Heute wird der Sarg der Königin in der schottischen St. Giles' Cathedral aufgebahrt.

Gestern wurde der Leichnam in die offizielle schottische Residenz der Queen, den Palace of Holyroodhouse, überführt. Von dort geht die Reise heute weiter: In einer Prozession wird er in die St. Giles' Cathedral gefahren, während Charles und andere Mitglieder der Königsfamilie die 1,2 Kilometer hinterherlaufen. In der Kathedrale wird der Sarg dann mit der schottischen Krone geschmückt und ein kurzer Gottesdienst findet statt. Am Abend werden die Royals dort dann eine Mahnwache halten, bevor die Bevölkerung sich 24 Stunden lang von der Queen verabschieden kann. Es werden 50-60.000 Trauernde erwartet.

Doch auch in Regierungssachen hat Charles heute wieder viel zu tun. Er wird in London kurz die Westminster Hall besuchen, wo sowohl das Unterhaus als auch das Oberhaus zusammentreten werden, um ihr Beileid zu bekunden. Nach einer Ansprache des neuen Königs und dem Flug nach Schottland werden er und seine Ehefrau Camilla (75) dort mit der ersten schottischen Ministerin und dem Parlament für weitere Beileidsbekundungen zusammentreffen.

König Charles III. im September 2022

Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

Herzogin Camilla und Prinz Charles

