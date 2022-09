Kurz vor Tod: Queen Elizabeth II. plante noch großen Ball

Queen Elizabeth II. ging ihren Pflichten bis kurz vor ihrem Tod nach. Die langjährige Monarchin ist am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben. Wenige Tage zuvor hat die Regentin noch die Politikerin Liz Truss (47) auf Balmoral Castle empfangen und sie zur neuen Premierministerin ernannt – aber damit nicht genug: Die Queen plante wohl sogar noch kurz vor ihrem Tod eine große Party auf Schloss Balmoral.

Das berichtete jetzt jedenfalls der Dudelsackspieler Scott Methven gegenüber der britischen News-Agentur PA Media. Der Musiker, der bis 2019 im Dienste des Königshauses stand, wurde von der Monarchin kurz vor ihrem Tod eingeladen. "Die Queen hatte mich für den 22. September zum nächsten Ghillies Ball eingeladen. Ich wollte also in ein paar Wochen hinfahren", betonte Scott und berichtete zudem von dem Moment, in dem er vom Tod der Regentin erfahren hat: "Ich war am Boden zerstört. Es fühlt sich an, als hätte ich ein Mitglied meiner Familie verloren."

Aber was ist der Ghillies Ball denn eigentlich genau? Mit der großen Party auf Schloss Balmoral folgte die Queen in den vergangenen Jahren der Tradition ihrer Urgroßmutter Queen Victoria: Am Ende ihres Sommerurlaubs in Schottland veranstaltete Queen Elizabeth einen Ball, um sich bei ihren Angestellten und Bediensteten zu bedanken.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

Getty Images Queen Elizabeth II. im Balmoral Castle

Getty Images Die Queen im Oktober 2021

