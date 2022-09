Viele Probleme: Erwägt Janni Kusmagk etwa Mallorca-Umzug?

Janni Kusmagk (32) macht sich zurzeit ernste Gedanken. Gemeinsam mit ihrem Mann Peer Kusmagk (47) wohnt die Influencerin seit rund einem Jahr auf Mallorca. Das Paar nimmt seine Community stets in ihren Alltag mit und liefert Einblicke aus ihrem neuen Leben. Für die zwei scheint die Insel der perfekte Ort zu sein, um ihre drei Kinder großzuziehen. Doch jetzt hegt Janni erste Zweifel!

In ihrer Instagram-Story sprach die 32-Jährige ehrlich zu ihren Followern. Janni habe nach ihrer Reiserückkehr ein kleines Fazit bezüglich ihrer Wohnsituation gezogen. Sie verriet, dass sie mit dem schlechten Zustand ihres Zuhauses zu kämpfen habe: Die Stromausfälle, ein Wasserschaden und Ameisen würden der Blondine zu schaffen machen. "Zur gleichen Zeit fragen wir uns, lohnt es sich wirklich, noch mal einen Umzug auf Mallorca zu machen oder ist dieser Ort einfach nicht unser Ort", gab Janni zu.

Dennoch habe sie seit ihrem Umzug viele positive Erfahrungen sammeln können: "Wir haben in dieser Zeit hier so viel an uns gearbeitet, ich habe so viel Therapie gemacht und gelernt, uns abzugrenzen von Sachen, die uns nicht guttun." Janni habe viele Sachen hinter sich gelassen und fügte hinzu, dass sie selbst "wie eine offene Wunde" war.

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko, Emil-Ocean und Merlin

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk im April 2022

