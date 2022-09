Angst: Herzogin Meghans Kinder dürfen nicht auf UK-Schule

Herzogin Meghan (41) fürchtet sich! Vor rund zwei Jahren haben die Schauspielerin und ihr Ehegatte Prinz Harry (37) Großbritannien mit ihrem Kind Archie (3) verlassen. Die Streitigkeiten mit der Königsfamilie waren zu groß. Ihre Tochter Lilibet (1) wurde 2021 bereits in den USA geboren. Jetzt legten sie die Gründe offen, weshalb ihre Kinder niemals eine Schule in Großbritannien besuchen werden!

Im Interview mit The Cut erklärte die Herzogin, dass die Gefahr für ihre Kinder in Großbritannien zu hoch sei, unbefangen in die Schule zu gehen zu können. Sie habe die Befürchtung, dass Paparazzi die Schule rund um die Uhr belagern würden. So offenbart sie: "Tut mir leid, ich habe ein Problem damit. Ich schütze meine Privatsphäre und die meiner Kinder. Ich denke, das macht mich zu einem starken Elternteil." Die Aufmerksamkeit um Archie und Lilibet sei in den USA bei weitem nicht so hoch wie die in Großbritannien.

Lange könnte es nicht mehr dauern, bis eines von Meghan und Harrys Kindern in die Schule eintreten wird. Archie sei nun bereit für einen ganztägigen Unterricht, äußerte die Herzogin zuversichtlich gegenüber The Cut.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus-Spielen

Getty Images Archie Harrison und Herzogin Meghan im September 2019

