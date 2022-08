Ernsthaft? Auch Prinz Harry schießt jetzt gegen die Royals

Was hat sich Prinz Harry (37) dabei gedacht? Seitdem er und seine Frau Meghan (41) ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA zogen, kriselt es zwischen dem Prinzen und seiner königlichen Familie. Auch das kürzlich gegebene Interview seiner Ehefrau scheint die Spannungen nur zu verhärten. Doch statt die Wogen zu glätten, setzte ihr Mann noch einen drauf: Harry behauptete, dass die Royals nicht zusammenarbeiten könnten!

Ebenso wie Meghan äußerte sich auch Harry in einem Interview mit The Cut zu seiner royalen Familie: "Die meisten Leute, die ich kenne, und viele aus meiner Familie können nicht zusammen arbeiten und leben", behauptete der 37-Jährige. Im Gegensatz zu seinen königlichen Familienmitgliedern könnten er und Meghan das aber sehr wohl: "Es ist eigentlich wirklich seltsam, weil es wie eine Menge Druck aussieht. Aber es fühlt sich einfach natürlich und normal an", schwärmte der Zweifach-Papa.

Seine Frau wiederum behauptete, dass sie und Harry während ihrer Zeit als arbeitende Royals lediglich um finanzielle Freiheit gebeten hätten – wie "eine Handvoll Prinzen, Prinzessinnen und Herzöge" zuvor auch. Diese Bitte wurde allerdings nicht beachtet. "...denn allein durch unsere Existenz haben wir die Dynamik der Hierarchie gestört. Also sagten wir: 'Okay, gut, lass uns von hier verschwinden.' Ich bin froh darüber!", offenbarte Meghan außerdem zu ihrer damaligen Entscheidung, den Royals den Rücken zu kehren.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2022

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch der University of Chichester Tech Park 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

