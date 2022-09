Diesen Dresscode müssen Royals bei der Beerdigung beachten

Dieses Event wir das gesamte Vereinigte Königreich in Atem halten. Am vergangenen Donnerstag verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich auf Schloss Balmoral in Schottland. Nun folgt eine lange Trauerphase, die am kommenden Montag ihren Höhepunkt erreichen wird: An diesem Tag wird die einstige britische Monarchin beerdigt. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren – und für die Garderobe der Gäste gelten dabei strenge Regeln.

Für die arbeitenden Mitglieder der Royal Family gilt am Tag der Beisetzung laut königlichem Protokoll: Sie müssen militärische Uniformen tragen. Dazu zählen also unter anderem Prinz William (40), Prinz Edward (58) und Prinzessin Anne (72). Die Familienmitglieder, die ihre royalen Pflichten ablegten oder denen die Titel entzogen wurden – wie etwa Prinz Andrew (62) oder Prinz Harry (37) – haben in Trauerkleidung zu erscheinen. Auch Herzogin Kate (40) und die Königsgemahlin Camilla (75) werden Trauerkleidung tragen. Dabei gibt es aber auch besondere Regeln: So werden die Frauen mit dunklen Strumpfhosen und schwarzem Outfit erwartet. Schmuck ist nur dann erlaubt, wenn er eine besondere Bedeutung hat. Für die Männer gilt schwarzer Anzug mit Mantel und Krawatte.

Als vergangenes Jahr der geliebte Ehemann der Queen, Prinz Philip (✝99), verstorben war, galt eigentlich das gleiche Protokoll – doch Ihre Majestät hatte damals einen anderen Wunsch: Sie entschied, dass alle geladenen Gäste in Trauerkleidung und nicht in Militäruniformen zu erscheinen haben.

Getty Images Die nächtlichen Proben für die Beerdigung der Queen

Getty Images Herzogin Kate auf Prinz Philips Beerdigung

Getty Images Die Trauergäste auf Prinz Philips Beerdigung

