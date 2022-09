Die Proben für die Beerdigung der Queen finden nachts statt

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) versetzt Großbritannien in einen Ausnahmezustand! Am kommenden Montag wird die Beisetzung der verstorbenen Monarchin stattfinden – ein Mega-Event, zu dem in London Millionen Besucher erwartet werden. Auch an den TV-Bildschirmen werden viele Menschen die Zeremonie verfolgen. Kein Wunder also, dass die Proben und Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen – und das vor allem nachts!

Auf Fotos ist zu sehen, wie Soldaten der königlichen Garde durch das nächtliche London marschieren. Die Aufnahmen zeigen die Proben für den Trauerzug der Queen – denn der folgt einem streng festgelegten Plan und am Montag soll alles klappen. Um die Übungen so realistisch wie möglich zu gestalten, ist sogar eine Sarg-Attrappe involviert. Die wird, wie auf den Bildern zu erkennen ist, auf einem Kanonenwagen transportiert.

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, sei bislang nicht publik gemacht worden, auf welche Weise der Sarg der Queen durch die englische Hauptstadt getragen werden wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein ähnlicher Wagen sein wird wie bei den Proben. Möglicherweise wird aber auch eine andere Lösung gewählt.

