Prinzessin Kate findet es "seltsam" ohne verstorbene Queen

Prinzessin Kate (40) vermisst Queen Elizabeth (✝96) offenbar! Vergangenen Donnerstag wurde weltweit die traurige Nachricht publik, dass die Monarchin auf ihrem schottischen Anwesen Schloss Balmoral verstorben ist. Ihr Tod hinterlässt insbesondere in der Familie des einstigen Staatsoberhauptes eine große Lücke. Am Wochenende trafen Prinz William (40) und Prinz Harry (37) jeweils mit ihren Frauen vor Schloss Windsor ein, um die zahlreich versammelten Royal-Fans zu begrüßen. Bei dem Auftritt teilte Kate ihre Gedanken zum Tod der Queen.

Eine Userin teilte auf ihrem Instagram-Profil ein Video, in dem die Prinzessin von Wales zu sehen ist, wie sich mit der Menschenmenge angeregt unterhält. "Es ist sehr seltsam, hier ohne Ihre Majestät zu sein", waren Kates Worte in dem Video. "Sie hat das Leben aller Menschen auf der ganzen Welt berührt", betonte die dreifache Mutter und erinnerte damit an den großen Verdienst und das Vermächtnis der 96-Jährigen.

Laut Hello Magazin habe sich für William und Kate nun einiges verändert: Das Ehepaar wird nun als Prinz und Prinzessin von Wales sowie als Herzog und Herzogin von Cambridge und Cornwall bezeichnet. Auch auf ihrem Instagram-Account wurde der neue Titel bereits angepasst, somit ist in ihrer Biografie die Beschreibung "Der offizielle Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales, mit Sitz im Kensington", zu lesen.

Getty Images Prinzessin Kate vor Schloss Windsor

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Kate im Juni 2013

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf den Bahamas im März 2022

