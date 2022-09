Royals um Harry und William kommen am Buckingham Palace an!

Der Sarg der Queen (✝96) befindet sich nun in der königlichen Residenz. Nachdem die einstige Königin vergangenen Donnerstag auf Schloss Balmoral verstorben ist, wurde der Sarg der Monarchin in die St. Giles' Kathedrale nach Edinburgh gebracht. Am heutigen Abend ging es dann nach England, wo der Sarg am Flughafen von Northolt von der Royal Air Force empfangen wurde. Mittlerweile ist der Leichnam der Queen im Buckingham Palace – wo jetzt auch die royale Familie eintraf!

Auf neuesten Aufnahmen ist zu sehen, wie Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) vor dem Schloss angekommen sind. Auch sein jüngerer Bruder Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (41) wurden vor dem Buckingham Palace in einem Wagen gesichtet, wo der Sarg der 96-Jährigen aufgebahrt wird. Hinter den Palastmauern wird sich die Familie nun in Ruhe vom Familienoberhaupt verabschieden.

Am Mittwoch werden die sterblichen Überreste der Queen in die Westminster Hall gebracht, wo sie für vier Tage aufgebahrt werden soll. Die schottischen Fans konnten sich bereits von der 96-Jährigen verabschieden und ihr die letzte Ehre erweisen. Laut The Sun versammelten sich in der St. Giles' Kathedrale tausende von Besuchern.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate auf dem Weg zum Buckingham Palast

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf dem Weg zum Buckingham Palast

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen auf dem Weg von Edinburgh zum Flughafen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de