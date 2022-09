Sophie Turner feiert Red-Carpet-Comeback nach der Geburt!

Sophie Turner (26) ist zurück! Die schöne Schauspielerin hatte sich in den vergangenen Monaten eine kleine Pause von den roten Teppichen Hollywoods gegönnt. Der süße Grund: Gemeinsam mit Ehemann Joe Jonas (33) erwartete der Game of Thrones-Star zum zweiten Mal Nachwuchs. Im Juli kam das Baby der beiden zur Welt. Nun feierte Sophie ihr Comeback vor den Fotografen – und strahlte dabei wunderschön in die Kameras!

Bei der Filmpremiere des Streifens "Devotion" ließen sich die Rothaarige und ihr Gatte in Toronto blicken. Während der Musiker einen schwarzen Anzug mit tiefem Ausschnitt und Brusthaar-Blitzer präsentierte, wählte die Neu-Mami ein farbenfrohes Outfit: Sophie trug ein bodenlanges, buntes Kleid in Federoptik, das sie mit einem dezenten Make-up kombinierte. Seite an Seite gaben die zwei in ihren Looks ein echtes Traumpaar ab!

Ihren letzten Auftritt auf dem roten Teppich hatte Sophie im Mai absolviert. Damals, bereits hochschwanger mit ihrer Tochter, zeigte sich die Britin in einem lässigen Oversize-Blazer – darunter war ihr Babybauch kaum zu erkennen gewesen!

Getty Images Sophie Turner im März 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner in Toronto, September 2022

Getty Images Sophie Turner im Mai 2022

