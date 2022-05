Nanu, wo ist denn der Babybauch hin? Erst vor wenigen Wochen bestätigten Sophie Turner (26) und Joe Jonas (32) mit ihrem Auftritt bei der Oscar-Verleihung das, worüber seit einigen Monaten schon wild spekuliert wurde. Das Paar erwartet ein zweites Baby. Die Game of Thrones-Schauspielerin und ihr Gatte ließen sich am Dienstagabend bei der Premiere von "The Staircase" in New York ablichten. Doch dort überraschte Sophie mit einem Look, der ihren Bauch nur erahnen ließ.

Eigentlich deuteten die letzten Auftritte der Schwangeren mit ihrer XXL-Kugel darauf hin, dass es nicht mehr allzu lange bis zur Geburt ihres zweiten Kindes dauern kann. In dieser Woche überraschte Sophie allerdings mit dem schwarzen Blazerkleid, das die 26-Jährige trug. Sophie versteckte darunter gekonnt ihre große Babykugel. Auf den zweiten Blick allerdings lässt sich besonders in ihrer seitlichen Silhouette die deutliche Rundung erspähen.

Jüngst erst gab das Paar offiziell bekannt, dass sie ein zweites Kind erwarten. Lange ließen sie allerdings auf ein persönliches Statement zur Schwangerschaft warten. In ihrem ersten Interview über die Schwangerschaft berichtete sie der Elle, wie überglücklich sie über den momentanen Verlauf ihres Lebens sei: "Wir sind so aufgeregt, unsere Familie zu erweitern. Es ist der beste Segen aller Zeiten!", schwärmte die baldige Zweifachmama.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai bei einer Premiere

Getty Images Sophie Turner auf der Met-Gala 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

