Diabetes-Erkrankung: Alexander Zverev wurde heftig gehänselt

Alexander Zverev (25) spricht offen über seine Vergangenheit! Anfang August machte er völlig überraschend seine Diabetes-Erkrankung öffentlich: Seit seinem dritten Lebensjahr leidet der Tennisstar an Diabetes Typ I. Mit seiner Verkündung will er anderen Betroffenen Mut machen und zeigen, dass man es trotz der Einschränkung auch im Sport weit bringen kann. Dass er heute offen zu seinem Diabetes stehen kann, wäre früher undenkbar gewesen: Alex wurde als Kind heftig für seine Erkrankung schikaniert.

"Teilweise wurden meine Geräte kaputtgemacht, das Insulin wurde weggeworfen, sodass ich den ganzen Tag nichts essen konnte. Das war keine so schöne Zeit für mich", erinnerte er sich in der NDR Talk Show an seine Zeit auf der Sportschule zurück. Wohlgefühlt habe der Sportler sich mit seiner Erkrankung dort nie. Deshalb habe er in seinen jungen Jahren versucht, sein Diabetes zu verstecken. "Ich wollte nie, dass man sagt, ich habe jetzt eine Ausrede, wenn ich verliere oder wenn etwas schiefläuft", erklärte Alex.

Und auch als Profisportler habe er sich noch nicht ganz mit der Krankheit abfinden können. "Ich muss auch manchmal spritzen während des Matches. Ich gehe dann immer in die Umkleide oder aufs Klo, weil ich mich dafür ein bisschen geschämt habe", gestand Alex ehrlich. Jetzt wolle der Olympiasieger aber offen damit umgehen.

Alexander Zverev, Sportler

Alexander Zverev im August 2022 in Hamburg

Alexander Zverev bei den French Open 2022

