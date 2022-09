Hier laufen William und Harry Seite an Seite bei Prozession

Prinz William (40) und Prinz Harry (37) nehmen gebührend Abschied von ihrer Großmutter. Vergangene Woche hatten die schockierenden Nachrichten die Runde gemacht, dass Queen Elizabeth II. (✝96) in Schottland verstorben ist. Nachdem ihr Leichnam am gestrigen Tage zurück nach London gebracht worden war, fand heute der royale Trauerzug des Sargs durch die britische Hauptstadt statt. Bei der Prozession liefen Prinz William und Prinz Harry direkt hinter dem Sarg der Queen.

Auf Aufnahmen des öffentlichen Trauerzugs ist zu sehen, dass der 40-Jährige und sein Bruder ganz nah am Sarg der verstorbenen britischen Monarchin laufen. Die Prozession startete am Palast und führt nun durch die Straßen Londons bis hin zur Westminster Hall. Augenscheinlich sind die Distanzen der Brüder der vergangenen Monate angesichts der gemeinsamen Trauer um ihre geliebte Oma zunächst vergessen, denn Prinz William und Prinz Harry laufen Seite an Seite. Die männlichen Mitglieder der Königsfamilie sowie Prinzessin Anne (72) laufen zusammen hinter dem von Pferden gezogenen Kanonenwagen her, der den geschmückten Sarg der Königin transportiert.

Während Prinzessin Kates (40) Mann allerdings eine Uniform trägt, ist sein Bruder mit einem schlichten dunklen Anzug bekleidet. Auch Prinz Andrew (62), der nur wenige Schritte hinter König Charles III. (73) und seiner Schwester läuft, trägt anders als seine Familienmitglieder keine Uniform. "Andrew darf keine Uniform tragen, weil er von allen Ämtern kaltgestellt wurde. Und auch Harry trägt keine Uniform, weil er nicht mehr einer von den Royals ist", erklärte der Royal-Experte Michael Begasse gegenüber RTL.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals beim Trauerzug der Queen im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William, König Charles III., Prinzessin Anne und Prinz Harry bei der Prozession durch London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de