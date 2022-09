Nach 40 Jahren Ehe: So läuft es bei Ozzy und Sharon Osbourne

Was ist das Liebesgeheimnis von Ozzy (73) und Sharon Osbourne (69)? Das Paar hatte in diesem Jahr allen Grund zu feiern: Denn der Rocker und seine Liebste gaben sich vor runden 40 Jahren das Jawort. Bei Ozzys schwerer Nacken-OP wurde erneut deutlich, was für eine Stütze seine Sharon für ihn ist. Jetzt gaben die zwei einen Einblick, wie sie ihre Liebe über so viele Jahre bewahrt haben.

"Natürlich hatte sie manchmal die Schnauze voll von mir", erzählte Ozzy ganz offen im Gespräch mit Apple Music 1. Und genauso gehe es ihm auch andersherum: "Wenn ich Leute höre, die sagen 'Wir sind seit 30 Jahren verheiratet und haben uns nie gestritten', dann denke ich, die leben auf einem anderen Planeten!" Seine Frau Sharon fügte hinzu, dass schwierige Zeiten eben dazugehörten: "Wenn man jemanden bedingungslos liebt, muss das eben auch bedingungslos sein."

"Ich glaube fest, dass jeder Mensch nur eine große Liebe hat", betonte Ozzy in dem Interview. Als junger Mensch seien Liebe und Sex für ihn ein und dasselbe gewesen – ein Irrtum, wie er jetzt wisse: "Sharon ist mein Herz und meine Seele, ohne sie wäre ich heute nicht mehr am Leben."

Anzeige

Instagram / ozzyosbourne Sharon und Ozzy Osbourne

Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne im September 2015 in London

Anzeige

Instagram / sharonosbourne Sharon und Ozzy Osbourne im August 2022 auf Hawaii

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de