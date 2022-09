Tod der Queen: Zuschauerzahlen von "The Crown" explodieren

The Crown ist wieder angesagt! Im Jahr 2016 erschien die erste Staffel der britischen Fernsehserie auf Netflix. Die von Peter Morgan entwickelte Serie widmet sich dem Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) Die junge Königin wurde von Schauspielerin Claire Foy (38) verkörpert, die Queen mittleren Alters spielte Olivia Colman (48). In ihren letzten Lebensjahren wird sie von Imelda Staunton (66) dargestellt. Der Tod der Queen führte dazu, dass jede Menge Menschen an "The Crown" interessiert sind: Die Zuschauerzahlen sind wieder gestiegen!

Wie das Branchenblatt Variety unter Berufung auf Zahlen des Analyse-Unternehmens Whip Media berichtete, stiegen die Zuschauerzahlen zwischen Freitag und Sonntag in Großbritannien um mehr als 800 Prozent an. In den USA haben sich die Zahlen in dem Zeitraum vervierfacht. Weltweit gab es eine deutliche Steigerung der Zuschauerzahlen im Vergleich zu der Vorwoche. Am vergangenen Donnerstagabend wurde bekannt gegeben, dass die Queen im Alter von 96 Jahren in Schottland gestorben ist.

Die fünfte Staffel von "The Crown" mit Imelda Staunton in der Hauptrolle feiert im November Premiere. Der britische Schauspieler Jonathan Pryce (75) wird Prinz Philip (✝99) verkörpern. Am vergangenen Freitag bestätigte Netflix, dass die Produktion der sechsten und letzten Staffel aufgrund des Todes der Queen vorerst pausieren wird. "The Crown" feierte international große Erfolge. Insgesamt elf Emmys räumte die Serie bisher ab.

Anzeige

ActionPress Claire Foy und Matt Smith in "The Crown"

Anzeige

Netflix / Alex Bailey Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. in "The Crown"

Anzeige

Getty Images Die "The Crown"-Macher und Darstellerin Claire Foy bei den Golden Globe Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de