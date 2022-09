Prinz Harry feiert seinen 38. Geburtstag mit Herzogin Meghan

Eine Woche nach dem Tod der Queen (✝96) feiert Prinz Harry (38) seinen Geburtstag. Seit vergangenen Donnerstag befinden sich die britischen Royals in der Trauerphase um das einstige Familienoberhaupt der britischen Königsfamilie. Aus diesem Anlass reiste der Enkel der einstigen Monarchin umgehend mit seiner Frau Meghan (41) ins Vereinigte Königreich und zeigt sich seitdem an der Seite seiner Familie. Doch wie wird Harry seinen Ehrentag begehen?

The Sun berichtet, dass der 38-Jährige den Tag seines Geburtstages im Privaten mit seiner Ehefrau verbracht haben soll. Nähere Details sind nicht bekannt – allerdings wird vermutet, dass Harry nicht auf dem Anwesen seines Bruders war. Prinz William (40) hingegen wurde am Donnerstag in Sandringham gesichtet, wo er die Menschenmenge begrüßte und an das Datum erinnert wurde. "Er hat heute Geburtstag - da haben Sie völlig recht", soll der 40-Jährige gegenüber einem Royal-Fan entgegnet haben.

Eine Expertin der Königsfamilie erzählte gegenüber OK!, dass Harry seinen Geburtstag wohl nicht großartig feiern wird: "Ich bin mir sicher, dass er den Donnerstag sehr, sehr ruhig verbringen wird." Des Weiteren spekulierte Jennie Bond, dass womöglich William und Kate bei Harry vorbeischauen könnten.

Prinz Harry bei der feierlichen Prozession durch London

Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021 in London

