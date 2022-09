Seit Kindheit: Darum hat Whoopi Goldberg keine Augenbrauen

Jetzt lüftet Whoopi Goldberg (66) ein kleines Geheimnis! Seit rund 40 Jahren steht die gebürtige New Yorkerin nun schon vor der Kamera und begeistert sowohl mit ihren Spielfilmen als auch als Talkshow-Moderatorin regelmäßig das Publikum. Eines ihrer von den Zuschauern teils unbemerkten Markenzeichen war dabei stets ihre fehlende Brauenbehaarung. Nun verriet Whoopi endlich den Grund, wieso sie ohne Augenbrauen lebt.

In einem Gespräch mit ihrem "The View"-Co-Host Sara Haines sprach die 66-Jährige nun ganz offen über ihr Leben ohne Augenbrauen – sogar die ein oder andere humorvolle Anekdote verriet die "Sister Act"-Darstellerin. So begann Whoopi zu erzählen, dass sie als kleines Kind sehr wohl Augenbrauen gehabt hatte. Irgendwann habe sie allerdings Beulen im Gesicht bekommen, die ihre Mutter dann entfernte. "Und so habe ich es einfach weiterhin so gemacht, weil ich mein Gesicht auch nicht mit Augenbrauen kenne – außer wenn ich arbeite", berichtete sie. Die dreifache Oma fuhr fort, dass sie für einige Dreharbeiten jedoch Augenbrauen aufgemalt oder aufgeklebt bekommen habe.

Während des Gesprächs verriet die Schauspielerin dann außerdem noch, dass einem ihrer Ex-Männer ihre fehlende Brauenbehaarung jahrelang nicht aufgefallen sei. "Bis er eines Tages sagte: 'Oh mein Gott, du hast ja gar keine Augenbrauen', und ich sagte: 'Ja, ich weiß'", erinnerte sich Whoopi. Um welchen ihrer ehemaligen Partner es sich dabei handelt, verriet sie hingegen nicht.

Getty Images Whoopi Goldberg bei der Met-Gala 2021

Getty Images Whoopi Goldberg bei einem Event in New York, Mai 2019

Getty Images Whoopi Goldberg bei den Oscars, 2016

