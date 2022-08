Cathy Hummels traurig: Ihr Sohn Ludwig wird so schnell groß

Cathy Hummels (34) würde gerne die Zeit anhalten. Die Kampf der Realitystars-Moderatorin teilt sich mit dem Fußballer Mats Hummels (33) einen Sohn. Der kleine Ludwig (4) ist Mamas ganzer Stolz, den sie gerne mal auf Bildern im Netz zeigt. Zuletzt verbrachte das Duo eine schöne Zeit im Disneyland – von solchen Momenten würde die Blondine aber gerne mehr Erinnerungen sammeln: Cathy verriet, dass es sie traurig mache, dass Ludwig so schnell groß wird.

Auf Instagram veröffentlichte Cathy einige Bilder von sich. Doch bei der Fotoreihe darf ihr kleiner Mann natürlich nicht fehlen: Auf einer der Aufnahmen schlängelt sich der Junge gerade durch Mamas Beine durch, während sie für die Kamera posiert. Bei einem anderen Schnappschuss hat es sich das Mutter-Sohn-Gespann auf dem Boden gemütlich gemacht, wobei Ludwig augenscheinlich Cathy gerade etwas ins Ohr flüstert. "Wir sind ein unschlagbares Team - mein Sohn und ich. Die Momente, in denen er Dinge sagt und mich zum Lächeln bringt, würde ich am liebsten einfrieren", kommentiert die Moderatorin den Beitrag. Es mache sie einfach traurig, dass die Zeit so schnell vergehe.

Zuletzt wurde Cathy für ein Bild mit ihrem Sohn von ihren Fans stark kritisiert. Der Grund: Sie gab dem kleinen Jungen einen Kuss auf die Lippen. Das empfanden einige Follower komisch und für zu viel Mutterliebe. "Genießt euer Wochenende und verteilt ganz viel Bussis und Liebe an eure Kinder. Mein Junge wird so lange von mir abgeknutscht, wie er es sich wünscht", rechtfertigte sich die Beauty für das Foto.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

