Tag sieben nach Tod der Queen: Das passiert heute in London

Der Sarg der Queen (✝96) ist inzwischen in London angekommen. Seit dem Tod der Monarchin am 8. September in ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral in Schottland hat ihr Leichnam schon eine beachtliche Reise hinter sich gebracht: Nach mehreren Stationen in Edinburgh wurde er nach London geflogen und ist dort inzwischen in der Westminster Hall aufgebahrt. Dorthin wurde er gestern in einer Prozession mit der royalen Familie überführt. Wie geht es heute weiter?

Heute ist der erste von vier vollen Tagen, an dem der geschmückte Sarg der Königin der Öffentlichkeit zugänglich ist, bevor am Montag, dem 19. September, die Beerdigung stattfinden wird. Im Westminster Palace kann die Bevölkerung der Queen die letzte Ehre erweisen. Dabei werden ihre sterblichen Überreste in einer ständigen Mahnwache von Soldaten der Einheiten des Königshauses bewacht. Die ganze Nacht hindurch standen die Menschen bereits kilometerlang Schlange, in den kommenden Tagen werden noch weitere hunderttausend Trauernde erwartet.

Außerdem ist heute der letzte Tag, an dem die geladenen Gäste ihre Teilnahme an der Beisetzung bestätigen können, damit die endgültige Gästeliste erstellt werden kann. Bisher haben neben zahlreichen Mitgliedern des Königshauses unter anderem der amerikanische Präsident Joe Biden (79) und Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (66) zugesagt.

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen in der Westminster Hall

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen vor dem Holyroodhouse in Edinburgh

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de