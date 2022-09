Twenty4Tim reagiert auf Anne Wünsches Kritik an Partygästen!

Twenty4Tim (22) bezieht Stellung! Vor zwei Tagen feierte der Influencer mit zahlreichen Netz-Bekanntheiten wie Sophia Thiel (27) und Andrej Mangold (35) mit einer XXL-Party in seinen 22. Geburtstag rein. Auch Anne Wünsche (31) war dabei und ließ es so richtig krachen – damit fühlte sie sich jedoch ziemlich alleine: Ihrer Meinung nach gingen die meisten Gäste deutlich zu früh und kamen nur, um sich Likes und ein Selfie mit dem Geburtstagskind abzuholen. Tim machte jetzt deutlich, dass er das nicht so empfunden hat.

"Wenn die meisten 30-50-Jährigen um 1 Uhr in der Woche gehen, finde ich das verständlich", erklärte er unter dem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Auch seine jüngeren Freunde seien unter der Woche teilweise beschäftigt: Sie müssten die Uni besuchen und dort Klausuren schreiben. Tim ist mit seiner Party also rundum zufrieden. "Ich fand es echt sehr angenehm von der Atmosphäre", schwärmte er von der Veranstaltung.

Auch sonst hatte der TikToker nur Gutes über seine Feier zu sagen. "Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich irgendwann meinen Geburtstag mit 300 Leuten feiern werde, dann hätte ich dieser Person nicht geglaubt", erklärte er fassungslos und bedankte sich bei allen, die seine Party so unvergesslich gemacht haben.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim und Gerda Lewis bei seiner Geburtstagsparty 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2022

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

