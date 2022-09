Twenty4Tims Party: Anne Wünsche ist sauer auf Influencer

Anne Wünsche (31) regt sich über Influencer auf! Der YouTuber Twenty4Tim feierte seinen 22. Geburtstag mit einer Riesenfete unter dem Motto "Heiß School". Zu den Gästen zählte nicht nur Anne, sondern unter anderem auch Sophia Thiel (27), Andrej Mangold (35) und Gerda Lewis (29). Anne war ganz heiß auf die Party, doch als sie so richtig in Fahrt kam, waren die meisten Gäste schon wieder verschwunden. Die Dreifach-Mama ist sich sicher: Die Social-Media-Welt ist schuld daran, dass die Leute nur so kurz auf Tims Geburtstag waren!

"Ich muss mal was loswerden, was mich so hardcore aufregt. Die Hälfte der Menschen, die hier waren, sind wieder gegangen. Sie machen mit Tim ein Selfie und verschwinden dann wieder", ärgerte sich Anne in ihrer Instagram-Story, während sie sich auf Tims Geburtstagslocation befand. Die Influencerin bewies: Die Halle war tatsächlich nur teilweise gefüllt. "Das meine ich mit Social Media ist so fake!", stellte die 31-Jährige klar.

Doch was meint Anne genau damit? Annes Erfahrung nach kommen geladene Influencer in der Regel nur kurz auf solche Veranstaltungen, machen ein Foto mit dem Gastgeber, drehen ihre Instagram-Storys und dampfen dann schnell wieder ab. Es ginge nicht wirklich darum, sich mit den Menschen vor Ort auseinanderzusetzen. "Nichtsdestotrotz war es ein geiler Abend, ich hatte Spaß", resümierte Anne Tims Geburtstag.

Instagram / dregold Annika Jung, Liont, Twenty4Tim und Andrej Mangold im September 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

