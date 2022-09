Anne Heches (†53) Hinterbliebene zoffen sich um ihr Erbe!

Diese neue Entwicklung würde Anne Heche (✝53) sicher traurig stimmen! Die Schauspielerin ist im August völlig überraschend verstorben. Die Ex von Ellen DeGeneres (64) hatte einen schweren Autounfall verursacht – und starb eine Woche später an ihren Verletzungen. Weil die US-Amerikanerin unerwartet aus dem Leben gerissen wurde, hinterließ sie kein Testament. Das sorgt jetzt für Konflikte in ihrer Familie: Anne Heches Hinterbliebene streiten sich um ihr Erbe!

Das berichtet nun das Magazin TMZ, dem die Gerichtsdokumente vorliegen. Eigentlich sollten Annes Söhne Homer und Atlas, die 20 und 13 Jahre alt sind, die Hinterlassenschaften ihrer Mutter verwalten. Homer möchte, dass er und sein Halbbruder als einzige Erben eingesetzt werden. Doch nun mischte sich Atlas' Vater ein: Schauspieler James Tupper behauptete jetzt, dass Anne ihm 2011 Kopien ihres letzten Willens gemailt haben soll – damals waren sie noch ein Paar. In den Dokumenten soll die Verstorbene James als Testamentsvollstrecker ernannt haben, damit er ihre finanziellen Wünsche erfüllen kann.

Die Angelegenheit wird nun vermutlich in einen Rechtsstreit ausarten – was Annes Sohn Homer am liebsten ist. Einer seiner Rechtsvertreter erklärte gegenüber dem Medium: "Wir ziehen es vor, dass sich die Nachlassverwaltung vor Gericht und nicht in den Medien abspielt, da unsere rechtmäßigen Dokumente für sich selbst sprechen." Die Seite von Annes Ex James wiederum betonte, dass der 20-Jährige für diese Aufgabe "nicht geeignet" sei und will weiterkämpfen. Angeblich soll der Vater seinen minderjährigen Sohn jetzt von dessen Bruder fernhalten und den Kontakt verbieten.

Getty Images Anne Heche und ihr Sohn Homer im November 2021

Getty Images Anne Heche mit ihrem Ex James Tupper

Getty Images Anne Heche mit ihrem Ex James Tupper

