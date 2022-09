Kein Testament: Wer kümmert sich nun um Anne Heches Erbe?

Was passiert mit Anne Heches (✝53) Erbe? Die Schauspielerin verstarb Mitte August, nachdem sie mit ihrem Auto in ein Haus gekracht war. Obwohl die Ärzte um ihr Leben kämpften, wurde Anne eine Woche später für tot erklärt. Die 53-Jährige hinterlässt zwei Söhne. Diesen wird es nun auch zuteil, sich um den Nachlass ihrer Mutter zu kümmern – denn: Anne hinterließ kein Testament.

Jetzt wurde bekannt, dass ihr ältester Sohn Homer Laffoon (20) Papiere einreichte, um den Nachlass seiner verstorbenen Mutter zu verwalten. Ihr Einkommen wurde in den Papieren mit "unbekannt" angegeben. "Der Nachlass besteht aus zwei testamentarischen Erben – Homer Heche Laffoon und Atlas Heche Tupper. Homer Heche Laffoon ist ein Erwachsener und der vorgeschlagene Verwalter. Atlas Heche Tupper ist ein Minderjähriger", heißt es in den Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen.

Da Atlas erst 13 Jahre alt ist, wurde in den Unterlagen gleichzeitig um die Berufung eines Erziehungsberechtigten gebeten: "Gleichzeitig mit dieser Petition wurde ein Antrag auf Ernennung eines Vormunds für den Minderjährigen eingereicht, in dem ausdrücklich beantragt wird, dass der Vormund die Befugnis erhält, im Namen des Minderjährigen auf eine Kaution zu verzichten."

Getty Images Anne Heche mit ihrem Sohn Homer, Oktober 2009

Getty Images Anne Heche, April 2021

Instagram / anneheche Anne Heche mit ihren beiden Söhnen Atlas und Homer

