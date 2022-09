Das war Kim Kardashians Lieblingsmoment in ihrer TV-Show!

Diesen Augenblick wird Kim Kardashian (41) wohl nie vergessen! Von 2007 bis 2021 war die US-Amerikanerin in ihrer eigenen TV-Show Keeping up with the Kardashians zu sehen gewesen. Nach dem Ende des Formats folgte jedoch fix die nächste Sendung – in der ersten Staffel von The Kardashians teilte die Unternehmerin so manch emotionales Erlebnis mit den Zuschauern. Doch auf welchen ausgestrahlten Moment schaut Kim am liebsten zurück?

In einem Promo-Video für die neue Staffel auf Instagram erinnerte sich die vierfache Mutter zurück. Für Kim stand schnell fest: Ihr Lieblingsmoment der ersten Season war das Bestehen des Examens ihres Jurastudiums. Damals hatte sie gemeinsam mit ihrer Tochter North und Freunden im Auto gesessen – und vor Freude geweint. "Ich bin so glücklich", schluchzte sie.

Für Kim war es damals der vierte und letzte Versuch gewesen, die Prüfung zu bestehen. Damit kam sie ihrem Traum, Anwältin zu werden, einen Schritt näher. "Ich möchte mich für diejenigen einsetzen, die meiner Meinung nach zu Unrecht verurteilt wurden", erklärte sie ihre Motivation vor einigen Monaten.

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Kim Kardashian, Instagram Kim Kardashian im Januar 2022

Getty Images Kim Kardashian im November 2021 in New York City

