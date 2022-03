Kim Kardashian (41) hat noch viel vor. Die Mode-Ikone ist nicht nur Unternehmerin und Model – das Allroundtalent studiert nebenbei auch noch Jura. Nachdem der Keeping up with the Kardashians-Star mehrmals durch eine der Prüfungen gefallen war, gab er im Dezember bekannt, dass er diese endlich bestanden hat. Jetzt spricht Kim über die Gründe, die sie zum Studium motiviert haben.

Gegenüber Vogue verriet die Reality-TV-Darstellerin ihren großen Traum: Sie wolle eines Tages eine erfolgreiche Anwaltskanzlei gründen. "Die Erfahrung hat mich so viel gelehrt und ich habe noch nie in meinem Leben so hart an etwas gearbeitet", sagte sie über die Vorbereitung auf ihre Prüfungen. "Ich musste wirklich fleißig lernen und habe jede freie Minute genutzt, die ich hatte." Ihr sei in ihrer juristischen Laufbahn nichts geschenkt worden.

"Ich möchte mich für diejenigen einsetzen, die meiner Meinung nach zu Unrecht verurteilt wurden", erzählte Kim weiter. Sie will damit in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian Sr. (✝59) treten, der ein berühmter Anwalt war. "Durch meine Arbeit in diesem Bereich fühle ich mich meinem Vater auf jeden Fall näher und zu wissen, dass ich Menschen helfe, fühlt sich am Ende des Tages wirklich gut an", betonte die 41-Jährige.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

MEGA Kim Kardashian im Oktober 2021

