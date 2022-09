Kapazitäten am Ende: Queen-Warteschlange vorerst geschlossen

Die Fans von Queen Elizabeth II. (✝96) bringen London an die Belastungsgrenze! Einwohner und Gäste der britischen Hauptstadt können in der Westminster Hall zurzeit den Sarg der jahrzehntelangen Regentin besuchen. Schon im Vorfeld waren dabei lange Schlangen erwartet worden – doch der Andrang scheint noch größer zu sein als anfangs gedacht: Die Kapazitäten zum Anstellen sind jetzt nämlich am Ende.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, habe die Warteschlange am Donnerstagabend eine Länge von mehr als sieben Kilometern erreicht. Die durchschnittliche Wartedauer habe dabei rund 14 Stunden betragen. Die Behörden haben daraufhin den Zugang zur Schlange gesperrt, da die Kapazitätsgrenze erreicht sei. Für sechs Stunden seien die Eingänge vorerst geschlossen.

Das Warten auf den Einlass in die Westminster Hall ist strapaziös. Die Menschen stehen dort zum Teil auch über Nacht an. Möglichkeiten, sich hinzusetzen, gibt es wenige. Dennoch reisen Menschen aus dem ganzen Land an, um ihrer verstorbenen Königin Tribut zu zollen.

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II., Juli 2010

