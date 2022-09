Abschied: So lange müssen Royal-Fans für die Queen anstehen

Sie wollen Queen Elizabeth II. (✝96) die letzte Ehre erweisen! Die sterblichen Überreste der Monarchin erreichten gestern per Flugzeug London. In der Hauptstadt wurde der Sarg der Queen zunächst in den Buckingham Palace gebracht. In den kommenden Tagen hat die Bevölkerung die Gelegenheit, dem langjährigen Staatsoberhaupt ihren Tribut zu zollen – und der Andrang ist gewaltig: So lange wird die Wartezeit momentan geschätzt!

Wie die britische Zeitung The Independent berichtete, werde eine gigantische Schlange anstehender Menschen erwartet. Demnach soll die Reihe Wartender knapp fünf Kilometer lang werden, was Wartezeiten von zwölf Stunden mit sich bringen könnte. Andere Schätzungen liegen sogar weitaus höher. Da sich die Schlange stetig bewegt, könne man sich während dieser Zeit kaum hinsetzen – auch nachts nicht.

Auch während der dunklen Stunden werden die Royal-Fans ihren Platz in der Reihe unter keinen Umständen aufgeben. Wer den Sarg der Queen wirklich sehen will, muss also eine Menge Geduld mitbringen. Dennoch werden zahllose Menschen in der britische Hauptstadt erwartet, die ihr Glück versuchen wollen.

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II., 2012

