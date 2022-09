Krasses Umstyling: Schwangere Anna Heiser ist jetzt brünett!

In Anna Heisers (32) Leben ist im Moment total viel los! Die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin und ihr Mann Gerald erwarten im Moment nämlich ihren zweiten Nachwuchs: Nach Sohnemann Leon dürfen sich die stolzen Eltern nun auf ein weiteres Kind freuen. Auf ihrer Reise zum Baby-Glück hat die werdende Zweifach-Mama eine äußerliche Veränderung gebraucht: Anna trägt ihre Haare jetzt brünett – anstatt wie gewohnt blond!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Anna nun zwei Schnappschüsse, auf denen sie ihrer Community ihre neue Haarfarbe präsentiert. "Aus Blond wird Braun", betitelte sie ihr Posting. Zudem nannten sie die Gründe für ihr Umstyling: In ihrer zweiten Schwangerschaft habe sie nämlich unter anderem mit Haarausfall zu kämpfen gehabt. "Natürlich hat die jahrelange Blondierung auch ihre Spuren hinterlassen. Deswegen habe ich mich entschieden, zu meiner Naturhaarfarbe zurückzukehren", erklärte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin.

Bislang hat sich Anna aber noch nicht an ihren neuen Look gewöhnt. "Auch, wenn ich mich mit dunklen Haaren kenne, ist mein Anblick im Spiegel immer noch komisch", betonte die Zweifach-Mama in spe und fügte hinzu: "Aber das wird schon! Für unser Baby nehme ich auch den Haarausfall gerne in Kauf."

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im September 2022

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de