Führten Eric Sindermann und Katha eine toxische Beziehung?

Schaden sich Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen mit ihrer Liebe? Die beiden sind zurzeit bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Dort versuchen sie, als Team gegen andere Promipaare zu bestehen – doch das scheint nicht zu klappen: Immer wieder streiten sich der Designer und die Analystin über grundlegende Dinge. Aber haben die zwei nur eine schwierige Phase oder ist ihre Beziehung toxisch? Promiflash hat bei Sexpertin Jana Förster nachgefragt!

"Ich sehe unheimlich viele Gefühle und Misstrauen, welches von beiden Seiten zu Überforderung führt", erklärte Jana im Gespräch mit Promiflash. Darin erkenne sie das Hauptproblem bei Eric und Katha: "Sie können mit den Gefühlen füreinander nicht umgehen und verfallen schnell in Extreme." Damit eine Beziehung als toxisch gilt, spiele bewusste Manipulation eine große Rolle – der Partner werde bewusst verletzt und abgewertet.

"Bei Eric und Katha sehe ich im Ansatz Anteile von toxischem Verhalten, jedoch auf beiden Seiten", analysierte Jana die Liebe des Paares. In ihren Augen stehen die zwei in einem ständigen Schlagabtausch miteinander: "Sieht man genau hin, sind beide Verlierer in diesem Kampf. Sehr schade."

