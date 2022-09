Neues Sommerhaus-Drama: Eric fühlt sich von Katha verraten

Im Sommerhaus der Stars brodelt es weiter! Schon beim Auftakt der neuen Staffel sorgten Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen für mächtig Zündstoff. Weil der selbst ernannte Modekönig blankgezogen und in den Pool gesprungen ist, hatte seine Partnerin eine ordentliche Szene gemacht und sich heftig für ihn geschämt. Auch in der neuen Folge gerieten die beiden wieder aneinander: Eric fühlte sich von Katha verraten, weil diese immer wieder Geschichten über ihn ausgeplaudert hatte.

Vor versammelter Truppe berichtete die Analystin, dass Eric sie zu der Sommerhaus-Teilnahme gezwungen habe. "Wenn nicht, wäre auch Schluss gewesen", gab Katha das angebliche Ultimatum preis. Davon will der Designer allerdings nichts wissen. "Ich fühle mich gerade so verraten. Eine Frau kann dich nach oben bringen, aber eine Frau kann dich auch nach unten bringen. So fühle ich mich gerade", regte der einstige Ex on the Beach-Kandidat sich auf.

Auch nach einem erfolgreich absolvierten Spiel krachte es erneut zwischen dem Paar. Bei seinem Mitbewohner Patrick Romer (26) heulte sich Eric aufgrund der Negativität seiner Freundin aus. Dabei stellte er auch die gesamte Beziehung infrage. "Sobald ich Schluss mache, hängt sie an mir. [...] Ich hätte schon vor vier Monaten, als ich diese ersten Probleme mitbekomme habe, sagen müssen, dass es nicht passt. Habe ich aber nicht, weil ich sie liebe und weil ich eine rosarote Brille aufhabe", räumte der Berliner ein.

“Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

