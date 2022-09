Nach Tod der Queen: Prinz William cancelt New-York-Reise

Prinz William (40) wird wohl vorerst in England bleiben! Seit vergangener Woche versammeln sich die Royals vor der britischen Bevölkerung, um die zahlreichen Beileidsbekundungen um Queen Elizabeth II. (✝96) entgegenzunehmen. Am kommenden Montag steht die Beerdigung der einstigen Monarchin bevor – an diesem Tag endet auch die offizielle Trauerphase. Doch jetzt wurde bekannt, dass William auch darüber hinaus einige Termine nicht wahrnehmen wird und seine USA-Reise abgesagt hat.

Page Six berichtet, dass der Prinz von Wales seinen Aufenthalt in New York nicht antreten wird. William sollte ursprünglich mit seiner Frau Kate (40) in Boston eintreffen, bevor er sich dann im Alleingang am 21. September zu einer Versammlung nach New York auf den Weg machen sollte. Doch laut einem Insider hat er nach dem Tod seiner Großmutter den Besuch abgesagt.

Diese Neuigkeiten könnten für die Einwohner Amerikas für großes Bedauern sorgen, schließlich sollen William und Kate in den USA "die Herzen und Köpfe" für sich gewonnen haben. Laut einer aktuellen Umfrage ist die 40-Jährige mehr als doppelt so beliebt wie Meghan (41), wie Daily Mail veröffentlichte. Der Grund soll ein Interview Meghans gewesen sein, in dem sie gegen das englische Königshaus Vorwürfe erhob.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate vor Sandringham House, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de