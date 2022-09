Offizielles Statement: So lange trauern Royals um die Queen

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) versetzt Großbritannien in einen Ausnahmezustand! Schon gestern Abend versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Buckingham Palace und legten Blumen vor den Toren nieder. Das Ableben der Regentin markiert den Beginn einer offiziellen Trauerzeit, die das öffentliche Leben in den nächsten Wochen beeinflussen wird. In einem Statement meldete sich nun das Königshaus zu Wort – wie lange trauern die Royals?

Wie die BBC berichtete, habe der Palast nun bekannt gegeben, wie lange die offizielle Trauerzeit der königlichen Familie dauern werde. Demnach gelte diese besondere Zeit bis sieben Tage nach der Beerdigung der Queen. Wann die Beisetzung des jahrzehntelangen Staatsoberhauptes des Vereinigten Königreiches stattfinden wird, ist indes noch nicht bekannt.

Die Trauerzeit der Royals ist dabei unabhängig von der vom Parlament verordneten Staatstrauer. Deren Länge wird vermutlich heute beschlossen werden. Inbegriffen in der Trauerphase des Königshauses sind die königliche Familie, deren Mitarbeiter und Vertreter sowie diejenigen Soldaten, die mit zeremoniellen Pflichten beauftragt sind.

Getty Images Die britische Königsfamilie bei der Geburtstagsparade von Queen Elizabeth II.

Getty Images Die Queen im Juni 2022

Getty Images Die Queen und Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern im Juni 2022

