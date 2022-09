Neuer Song: TikTokerin Ana Kohler rechnet mit ihrem Ex ab!

Ana Kohler (24) verarbeitet mal wieder ihre persönliche Geschichte in einem Song! Nachdem sie ihre Karriere auf TikTok und Instagram begonnen hatte, ist die Influencerin nun mit ihrer eigenen Musik unterwegs. Im vergangenen Jahr thematisierte sie in ihrem Song "Toxic Behaviour" das schwierige Verhältnis zu ihrem Ex-Freund. Dort knüpft sie jetzt an: Auch Anas neuster Song "7 Red Flags" beschäftigt sich mit vergangenen Beziehungen.

Wie sie Bild berichtete, drehe sich das Lied um "die Zeit, in der ich in einer Beziehung war – mit einem Menschen, der super viele Red Flags hatte und die ich von Anfang an versucht habe zu ignorieren." Diese Ignoranz sei ein großer Fehler gewesen – wie Ana zu spät gemerkt habe. "Es waren dann sehr viele Dinge, die mich persönlich sehr beeinflusst haben – im Negativen. In meinem Song zähle ich von 7 auf 1 runter und beschreibe diese Dinge exakt, die ich im Verlaufe der Beziehung rausgefunden habe bzw. kennenlernen durfte", führte die Netz-Bekanntheit weiter aus.

Mittlerweile hat Ana aber ihre große Liebe gefunden und führt mit Model Luca Heubl eine gesunde Beziehung. Das wünscht sie sich auch für ihre Fans: "Ich erhoffe mir, dass viele in Zukunft – oder die aktuell in einer toxischen Beziehung bzw. Freundschaft sind – ihre Red Flags, die sie negativ beeinträchtigen, ihnen psychisch nicht guttun, nicht ignorieren", erklärte die Sängerin ihre Gedanken.

