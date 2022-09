Wegen der Probleme mit Tom? Gisele Bündchen sagt Event ab!

Setzt Gisele Bündchen (42) die Krise mit Tom Brady (45) zu sehr zu? In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche heftig, dass bei dem Model und dem Footballstar der Haussegen schief hängt. Während der Sportler um die Ehe kämpfen will, konzentriert sich die Beauty vor allem auf ihre drei gemeinsamen Kinder. Zudem behauptete ein Insider, dass die beiden zurzeit in separaten Häusern leben. Nun lehnte Gisele die Teilnahme an einem Charity-Event ab!

Das berichtete jetzt PageSix – demnach sollte sie an dem "Caring for Women"-Dinner mit zahlreichen anderen Promis wie beispielsweise Salma Hayek (56) teilnehmen. Doch Gisele habe sich angeblich dazu entschieden, der Veranstaltung nicht beizuwohnen. "Die Leute sind enttäuscht. Sie stand auf der Gästeliste", so ein Insider. Die genauen Gründe für ihre Absage sind nicht bekannt. Ob es wegen des Zwistes mit Tom ist, lässt sich ebenfalls nur vermuten.

Die Ehe aufzugeben, sei für ihren Gatten aber keine Option. "Aber ich weiß, dass sie versuchen, oder zumindest er versucht, eine Lösung zu finden, damit es funktioniert. Er will, dass sie das durchstehen und dass alles besser wird", erklärte eine Quelle dazu gegenüber People. Nach der aktuellen Football-Saison wolle Tom seine Karriere seiner Familie zuliebe endgültig beenden.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady im Juni 2022

Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern und Ehefrau Gisele Bündchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de