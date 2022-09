Krise: Tom Brady und Gisele Bündchen sollen getrennt wohnen!

Ist eine räumliche Trennung vielleicht die Lösung? Seit 2012 sind Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) miteinander verheiratet. Mit ihren drei Kindern John, Benjamin und Vivian schien ihr Glück perfekt zu sein. Doch seit einigen Monaten soll der Haussegen bei dem Footballstar und dem Model gewaltig schief hängen. Tom will aber um seine Ehe kämpfen. Doch ist es dafür möglicherweise schon zu spät? Der Sportler und Gisele sollen nicht mehr zusammen leben...

Das berichtete nun CNN. Laut einem Insider haben die beiden schwere eheliche Probleme und leben deswegen aktuell getrennt. Jedoch sollen Tom und Gisele in den vergangenen Wochen alles versucht haben, um sich wieder anzunähern – bisher aber erfolglos. "Gisele ist nicht wieder mit Tom zusammen. Sie ist zurück nach Florida geflogen, um bei ihren Kindern zu sein", behauptete der Informant weiter.

Doch was ist der Grund für die Ehekrise? Tom widmete sein Leben größtenteils dem Sport – somit fehlte ihm oftmals Zeit für seine Familie. Dass es deswegen Ärger im Ehe-Paradies gibt, deutete die ehemalige Victoria's Secret-Beauty vor einigen Monaten in einem Interview mit Elle an: "Natürlich habe ich meine Bedenken – es ist ein sehr gewalttätiger Sport und ich habe meine Kinder und ich möchte, dass er präsenter ist."

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen mit ihrem Sohn John im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de