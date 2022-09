Bei Calvins Video-Dreh: "Are You The One"-Stars haben Stress

Calvin Kleinen (30) war ziemlich genervt. Der Realitystar veröffentlichte vor ein paar Tagen unter seinem Künstlernamen Calvin92 seinen neuen Song "Are You The One", benannt nach der gleichnamigen Kuppelshow. Denn der Influencer ist aktuell bei Are You The One im TV zu sehen. Zu dem Musikvideo-Dreh für seinen Party-Hit lud er alle Kandidaten ein, die mit ihm an der Show teilgenommen haben. Doch wie Calvin jetzt verriet, gab es am Set einige Spannungen...

"Viele Kandidaten untereinander haben echt viel Stress. Abende vorher musste ich noch mit einigen reden, damit sie kommen, weil sie keine Lust auf andere hatten. Das hat mich genervt", erzählte der TV-Aufreißer im Interview mit Promiflash. Deshalb sei auch die Anspannung während des Drehs ziemlich hoch gewesen. Warum die Kandidaten untereinander Stress haben, dürfe er aber leider nicht erzählen. "Ich denke, das wird man in der Wiedersehens-Show sehen", kündigte er an.

Einige der Teilnehmer hätten leider nicht kommen können, weil sie gerade im Urlaub waren, erklärte Calvin – nur Gina Alicia hatte wirklich keine Lust mitzumachen. Mit dem Ergebnis war der 31-Jährige anscheinend dennoch sehr zufrieden. Das Video sei am Ende sehr wild geworden, findet der "Are You The One"-Kandidat. In dem Clip sind unter anderem Ricarda Raatz, Anna Iffländer, Martin Fuhsy, Maurice Dziwak und Zoe Saip zu sehen.

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Instagram 2022

Instagram / annaiff Anna Iffländer im August 2022

RTL / Markus Hertrich Gina Alicia, "Are You The One?"-Kandidatin

